Прикарпатців попереджають про перебої зі світлом

На Прикарпатті очікується різке погіршення погоди – через це на території області можливі перебої з електропостачанням.

“12-13 листопада на Івано-Франківщині очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу, вітер 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні Прикарпаттяобленерго, передає “Дзеркало Коломиї“.

Енергетики звертаються до споживачів з проханням бути обережними, а у випадку аварійних вимкнень електропостачання телефонувати у кол-центр компанії за номером 0 800 50 40 20.

У зв’язку з очікуваною стихією аварійні бригади обленерго перебувають у повній готовності, енергетики укомплектовані запасами необхідних матеріалів та транспортом.