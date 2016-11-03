Прикарпатців попереджають про можливі проблеми з електропостачанням

Згідно з прогнозом синоптиків, до кінця дня по області очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.

Енергетики прогнозують, що погіршення погодних умов може призвести до проблем з електропостачанням та закликають прикарпатців у випадку пошкодження обладнання та пориву проводу негайно телефонувати у Кол-центр компанії за номером: 0 800 50 40 20 та (0342) 59 40 20, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на “Прикарпаттяобленерго”.

Однак, разом з тим попереджають, що через шквал дзвінків лінії Кол-центру підприємства можуть бути перевантажені, тому просять споживачів з розумінням ставитися до ситуації.

“Аварійні бригади укомплектовані необхідними матеріалами і готові до роботи при аварійних ситуаціях, які можуть виникнути при погіршенні погодних умов“, – кажуть в енергокомпанії.

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