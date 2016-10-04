Прикарпатці заборгували за комунальні послуги понад 100 мільйонів гривень

За інформацією головного управління статистики в області, упродовж серпня 2016 р. населення сплатило за житлово-комунальні послуги (без сум перерахованих з бюджету субсидій та пільг) 64,5 млн грн або 71,8% нарахованих за місяць сум.

На кінець серпня заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 54,1 млн грн, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,2 млн грн, за вивезення побутових відходів – 12,5 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 4,7 млн грн, пише Фіртка.

Водночас, нараховані упродовж січня–серпня бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 288,9 млн грн).

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Крім того, за електроенергію у серпні 2016 р. населення сплатило 41,1 млн грн, заборгованість з оплати послуг електропостачання на кінець серпня поточного року становила 51,8 млн грн.