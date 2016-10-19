Прикарпатці з вадами слуху шиють одяг для української армії та європейських брендів. ВІДЕО

Прикарпатці з вадами слуху шиють одяг для української армії та європейських брендів....

Блузки, брюки, сукні, жакети, костюми, пальта, пошиті з любов’ю прикарпатськими швачками-інвалідами, відомі далеко за межами України.

З відомими європейськими брендами Німеччини, Франції, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії підприємство УТОГу співпрацює з 1992 року, йдеться у сюжеті каналу РАІ.

Загалом за місяць тут шиють від 3 до 5 тисяч виробів, залежно від складності.

За останні півтора року підприємтво здебільшого шиє форму для українських вояків.

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