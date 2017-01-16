Прикарпатці з інвалідністю просять у Президента створити соціальне інва-таксі

Про це йдеться у відповідній петиції до Президента України, пише Фіртка.

“Соціальне інва-таксі – це одна із соціальних послуг для людей з інвалідністю, які довгі роки пізнавали світ, крізь призму власної домівки, продовжать реалізовувати своє право на вільне пересування, реабілітацію, освіту та соціалізацію.

В Івано-Франківській області проживає велика кількість людей з інвалідністю різних нозологій, які є заручниками домівки, тому що не мають можливості користуватися громадським транспортом, через стан здоров’я. Більшість людей з інвалідністю не мають змоги вирішити свої соціальні, медичні, освітні, реабілітаційні потреби, через нездатність самостійно пересуватися містом. Робота служби соціального інва-таксі для людей з інвалідністю, надасть їм нові можливості для вирішення їх побутових питань, можливість до спілкування та соціалізації, освіти та розвитку, залучення до активного способу життя, така послуга дуже потрібна для людей з інвалідністю в Івано-Франківській області, вони отримають змогу вирішувати свої побутові проблеми і жити повноцінним життям.

Просимо створити систему соціального таксі та розробити відповідний механізм вказаного транспортного забезпечення для людей з інвалідністю”, – йдеться у зверненні Представника НАІУ в Івано-Франківській області Миколи Макара.