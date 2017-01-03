Прикарпатці вживають найбільше молока і молокопродуктів в Україні. КАРТА

Рік, що минув, був складним і наповнений суперечливими подіями. Однак були в ньому й позитивні новини, про які не завжди писали у своїх стрічках провідні агентства чи розповідали з екранів телевізорів. А, між тим, наша країна має чим пишатися.

На початку 2017 року “Слово і Діло” вирішило зібрати найбільші досягнення з різних регіонів України, пише Дзеркало Коломиї.

Так, рекордсменами з темпів будівництва житла у 2016 році прогнозовано стали Київ та столична область: тут побудовано 1,176 тис. кв. м житлової площі. Між тим майбутнє покоління для країни найбільше забезпечують західні області: найбільша кількість дітей – 283 тис. – минулоріч проживала на Львівщині, а найбільше матерів-героїнь – на Закарпатті.

Промисловий потенціал України традиційно забезпечують центральні та східні області: лідером за кількістю робітників стала Дніпропетровська область (643 тис.), за кількістю підприємств – Харківська (25 тис.), а за приростом промислового виробництва – Луганська (в 1,6 раза).

Не відстають і регіони, що традиційно є найбільшими постачальниками сільськогосподарської продукції: у Кіровоградській області минулоріч зібрали урожай із 744 тис. гектарів олійних культур, на Донеччині виростили найбільше поголів’я свиней (84,7 тис.), а на Вінничині надоїли найбільше молока (800 тис. тонн).

Наша Івано-Франківська область встановила рекорд з вживання молока та молокопродуктів на одного жителя – 259 кг.

Більше про те, якими досягненнями за минулий рік можуть пишатися регіони України, можна дізнатися з інфографіки “Слова і Діла”.