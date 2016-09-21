Прикарпатці можуть літати в Іспанію ще дешевше

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України пропонує хороші ціни на прямі перельоти з України в Іспанію! Авіаквитки Івано-Франківськ – Аліканте – Івано-Франківськ від 131 євро у два боки та Івано-Франківськ – Валенсія – Івано-Франківськ від 124€ у два боки.
Квитки за такою ціною є з жовтня і до середини наступного року, включно з новорічними, березневими і травневими святами, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.
Польоти з Івано-Франківська до Аліканте виконують двічі на тиждень: щонеділі та щосереди о 21:55, повернення з Аліканте до Івано-Франківська на наступний день –щопонеділка та щочетверга о 01:30.
|Маршрут
|Дні польотів
|Час вильоту
|Час прильоту
|Івано-Франківськ – Аліканте
|неділя, середа
|21:55
|00:40
|Аліканте – Івано-Франківськ
|понеділок, четвер
|01:30
|06:00
З Івано-Франківська до Валенсії розклад передбачає вильоти щопонеділка та щоп’ятниці о 21:55, повернення з Валенсії до Івано-Франківська на наступний день –щовівторка та щосуботи о 01:35.
|Маршрут
|Дні польотів
|Час вильоту
|Час прильоту
|Івано-Франківськ – Валенсія
|понеділок, п’ятниця
|21:55
|00:35
|Валенсія – Івано-Франківськ
|вівторок, субота
|01:35
|06:00