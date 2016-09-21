Прикарпатці можуть літати в Іспанію ще дешевше

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України пропонує хороші ціни на прямі перельоти з України в Іспанію! Авіаквитки Івано-Франківськ – Аліканте – Івано-Франківськ від 131 євро у два боки та Івано-Франківськ – Валенсія – Івано-Франківськ від 124€ у два боки.

Квитки за такою ціною є з жовтня і до середини наступного року, включно з новорічними, березневими і травневими святами, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Польоти з Івано-Франківська до Аліканте виконують двічі на тиждень: щонеділі та щосереди о 21:55, повернення з Аліканте до Івано-Франківська на наступний день –щопонеділка та щочетверга о 01:30.

Маршрут Дні польотів Час вильоту Час прильоту Івано-Франківськ – Аліканте неділя, середа 21:55 00:40 Аліканте – Івано-Франківськ понеділок, четвер 01:30 06:00

З Івано-Франківська до Валенсії розклад передбачає вильоти щопонеділка та щоп’ятниці о 21:55, повернення з Валенсії до Івано-Франківська на наступний день –щовівторка та щосуботи о 01:35.