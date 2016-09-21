Прикарпатці можуть літати в Іспанію ще дешевше

Прикарпатці можуть літати в Іспанію ще дешевше

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Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України пропонує хороші ціни на прямі перельоти з України в Іспанію! Авіаквитки Івано-Франківськ – Аліканте – Івано-Франківськ від 131 євро у два боки та Івано-Франківськ – Валенсія – Івано-Франківськ від 124€ у два боки.

Квитки за такою ціною є з жовтня і до середини наступного року, включно з новорічними, березневими і травневими святами, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Польоти з Івано-Франківська до Аліканте виконують двічі на тиждень: щонеділі та щосереди о 21:55, повернення з Аліканте до Івано-Франківська на наступний день –щопонеділка та щочетверга о 01:30.

МаршрутДні польотівЧас вильотуЧас прильоту
Івано-Франківськ – Алікантенеділя, середа21:5500:40
Аліканте – Івано-Франківськпонеділок, четвер01:3006:00

З Івано-Франківська до Валенсії розклад передбачає вильоти щопонеділка та щоп’ятниці о 21:55, повернення з Валенсії до Івано-Франківська на наступний день –щовівторка та щосуботи о 01:35.

МаршрутДні польотівЧас вильотуЧас прильоту
Івано-Франківськ – Валенсіяпонеділок, п’ятниця21:5500:35
Валенсія – Івано-Франківськвівторок, субота01:3506:00

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