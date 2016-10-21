Прикарпатці мають можливість отримати Повний Відпуст біля Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської

20, 21 та 22 жовтня у церкві Св. Івана Хрестителя по вул. Микитинецькій в Івано-Франківську, біля Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, проходить особливий відпуст.
Як повідомив настоятель храму отець Володимир Вінтонів, папа Франциск надав Чудотворній Іконі Матері Божої Ласкавої, яка знаходиться в Івано-Франківську, у храмі Св. Івана Хрестителя, що на вулиці Микитинецькій, Повний Відпуст, пише КУРС.
У Ватиканському декреті особливим пунктом були прописані дати 20, 21 та 22 жовтня. Це дні забутого Свята Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, яке установлене папою Пієм V, почало відзначатись в далекому 1777 році.
Повний Відпуст можна отримати або для себе, або подарувати душі, яка вже перетнула поріг Вічності, однак не можна жертвувати за живих, які самі здатні отримати Відпуст, наголошує священик.
В кожний з відпустових днів можемо отримати ласку повного прощення гріхів і їхніх наслідків для себе або для когось з померлих. Четвер, 20 жовтня, був днем Покаяння, п’ятниця, 21 жовтня, є Днем Вселенського Поминання Померлих, а субота дає нам можливість і для себе випросити дар повного прошення”, – наголошує отець Вінтонів.
Для того, щоб отримати Повний Відпуст, треба:
1. Прийти у зазначений для Відпусту час до відпустової святині (храм Св. Івана Хрестителя, вул. Микитинецька, м. Івано-Франківськ);
2. Приступити до Тайни Сповіді;
3. Приступити до Причастя;
4. Помолитись за Святішого Отця молитви Отче наш, Богородице Діво і Вірую.