Прикарпатці мають можливість отримати Повний Відпуст біля Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської

20, 21 та 22 жовтня у церкві Св. Івана Хрестителя по вул. Микитинецькій в Івано-Франківську, біля Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, проходить особливий відпуст.

Як повідомив настоятель храму отець Володимир Вінтонів, папа Франциск надав Чудотворній Іконі Матері Божої Ласкавої, яка знаходиться в Івано-Франківську, у храмі Св. Івана Хрестителя, що на вулиці Микитинецькій, Повний Відпуст, пише КУРС.

У Ватиканському декреті особливим пунктом були прописані дати 20, 21 та 22 жовтня. Це дні забутого Свята Ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, яке установлене папою Пієм V, почало відзначатись в далекому 1777 році.