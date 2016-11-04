Прикарпатському атовцю, який раніше жив з дружиною у гаражі, дали квартиру. ФОТО

Учасник АТО Ігор Склеповий вперше оглянув нове помешкання, що на вулиці Василя Стуса, 40 в Івано-Франківську. Він – один з чотирьох бійців, яким вчора вручили ключі від нових квартир у рамках проекту “Житло для учасників АТО”.

Зі сльозами на очах атовець розповів, що до цього жив у гаражі разом з своєю дружиною. Каже, що у них не було змоги навіть нормально помитись, передає Репортер.

“Я вражений і досі перебуваю у шоці. Я не знав і не очікував, що буде така ситуація. Щиро дякую своїм побратимам та всім, хто займався цією справою”, – каже Склеповий.

Боєць додає, що першими гостями у новій домівці будуть його військові друзі.

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