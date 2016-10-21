Прикарпатського школяра, який поранив вчительку ножем, взяли під домашній арешт

14 жовтня у місті Долина, під час приватного уроку з української мови, 14-річний учень місцевої школи-інтернат накинувся з ножем на вчительку .

За цим фактом розпочато досудове розслідування, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

В ході кримінального провадження хлопцеві повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Проводиться слідство.