Прикарпатський олігарх Бахматюк боргує державі 38 мільярдів гривень

Заборгованість підприємств бізнесмена Олега Бахматюка перед державою становить 38 мільярдів гривень.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі радіо “Вести”, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Бахматюк за два банки – VAB і “Фінансова ініціатива” – лише Національному банку заборгував 10 мільярдів гривень. І за інші банки – 28 мільярдів гривень. На сьогодні борг лише одного Бахматюка перед нашою країною – 38 мільярдів гривень”, – заявила вона.

Гонтарева зазначила, що компанії Бахматюка не повертають кредити.

“Уже півтора року, як ці банки виведені в ФГВФО, і жодної копійки Фонду не заплатили. Всі гроші, які вони заборгували за свої інсайдерські портфелі пов’язаних осіб, вони нічого не заплатили”, – додала вона.

Голова НБУ повідомила, що Фонд гарантування вкладів фізосіб загалом подав 3200 судових позовів на суму 300 млрд грн.