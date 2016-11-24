Прикарпатський НПЛ-тренер розповів, як навчити дитину мислити “на мільйон”

Якщо ваша сім’я, ваші бабусі і прабабусі жили в достатку, якщо у вашій родині гроші – це “легко і з задоволенням”, то можете далі не читати цю статтю. Малоймовірно, що заможні батьки запрограмують власну дитину на бідність, адже у них мозок налаштований на програму “достаток”.

Якщо ж все вищесказане не про вас, то тоді ця стаття стане підказкою, як допомогти своїй дитині у майбутньому з легкістю мати доступ до будь-яких ресурсів. Ризикну розповісти інформацію, яку не завжди готові сприйняти люди, які виросли у пострадянському просторі, пише Репортер.

Вчора знову стала свідком, як 50 дорослих людей, які намагаються за допомогою фахівців змінити батьківські установки: “Гроші – це важко!”, “Великі гроші – великі проблеми!”, “У нашому роді всі були бідні, але чесні!”. Батьківські переконання – це ті, які знаходяться в найглибших частинах мозку. І змінити їх – складне завдання, що вимагає немало часу і роботи над собою.

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Це те, що можна назвати “родові заборони на багатство”. Вони передавалися нам з покоління в покоління. Вони знаходяться в тій частині мозку, в якій зберігається інформацію під грифом “Істина” – те, у що ми віримо все життя без сумнівів, не перевіряючи на правдивість, актуальність і корисність. Будь-яку інформацію, яка надходить до нас ззовні і суперечить цим переконання, мозок відкидає без перевірки.

На щастя, зараз є різні способи опрацювати свої нересурсні переконання, але найпростіший спосіб мати ресурсні установки – це отримати їх від батьків.

Думки “на мільйон”

Завдання батьків – навчити дитину мислити так, щоб її думки ставали діями, які принесуть хороший результат!

Як навчити? Всього лише своїм прикладом і за допомогою слів.

У нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) є таке припущення: “Сенс комунікації – в реакції”, тобто перед тим, як щось говорити своїй дитині, поставте собі запитання: “для чого я це говорю?”, “який результат я хочу отримати?”.

Іду сьогодні в магазині, і біля відділу іграшок чую дитячий протягнутий голосок: “хооооочу”, і строгу впевнену мамину відповідь: “Немає грошей”. Я обернулася подивитися – стоїть гарна молода жінка, років до 25, і дитина років зо три. Мама так авторитетно сказала “немає грошей”. Так впевнено, так однозначно, що ні у дитини, ні навіть у мене, сумнівів не виникло, що це правда: “грошей немає”.

А візок у мами наповнений продуктами, з якими вони рухаються до каси. І я подумала: “Тобто грошей немає саме на цю іграшку?”. Але ж ні, на іграшку теж вистачить! Просто є речі, на які більш раціонально витратити гроші. Але чому б мамі не присісти до свого малюка і не сказати: “Дорогий, у тебе вдома багато прекрасних іграшок (акцент на достаток у світі дитини), а зараз ми прийшли у цей магазин купити нам продуктів і взяли з собою гроші тільки для цього (акцент на тому, що гроші мають призначення, а не обмеження)”.

Але для цього мамі потрібно було зупинитися, задуматися, який посил вона дасть трирічній дитині, а головне, навіщо. Насправді їй не хочеться на це витрачати час, вона вважає дитину маленькою, яка нічого не розуміє. І є фраза “Немає грошей”, яка завжди спрацьовує. Мета цих слів: щоб дитина перестала просити зараз. І з такою метою ця фраза справляється.

Мама для дитини – це добрий Всесвіт, який може виконувати всі бажання, і в цей момент формується переконання: “Всесвіт багатий і мудрий, і дає мені те, що мені дійсно потрібно”, або “у Всесвіту ресурс обмежений, за нього потрібно боротися, його важко отримати”.

Кожен раз, відповідаючи дитині на її прохання або питання, задумайтесь: “а чому насправді я навчу дитину?”. Говоріть дитині: “гроші – це просто”, “Всесвіт сповнений ресурсів”, “Завжди є безліч варіантів отримати гроші, потрібно навчитися їх бачити”.

Я зі своїми маленькими клієнтами граю у гру: “Як ти можеш вже зараз заробити свої гроші поза сім’єю?” (помити посуд і отримати за це від тата гроші – не рахується). Спочатку їм важко навіть 5 способів знайти, а потім… запускається генератор грошових ідей: полити город бабусі, посидіти з маленькою дитиною, навчити літерам сусідського малюка, вигуляти собаку. Не потрібно, щоб це були ідеї, які дитина кинеться виконувати. Мета завдання: навчити дитину бачити гроші! Дізнатися і запам’ятати на все життя, покласти в коробочку “Істина” установку: “Грошей повно!”, “Гроші – легко”, “Мені завжди доступні гроші”.

У більшості з нас всередині сидять установки “Великі гроші – це небезпека”, “Гроші псують людину”, “Чесним трудом багато грошей не заробиш” і багато інших. Але ми не розуміємо, що це нас обмежують переконання, ми ж думаємо, що це істина, і хочемо поділитися зі своєю дитиною цією істиною, “нехай він знає і буде готовий, що світ жорстокий”.

А навколо нас проїжджають гарні машини, в яких сидять гарні люди, які розповідають своїм трирічним діткам: “я не куплю тобі цю іграшку, тому що вона поганої якості, а ти гідний найкращого”.

Пам’ятайте: тільки від вас залежить виховання вашої дитини.

Юлія Карева, сертифікований практик інституту сучасного НЛП, тренер