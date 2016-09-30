Прикарпатський художник створює неймовірні ікони. ФОТО

Живопис Михайла Тимчука, молодого художника із Прикарпаття, сповнений філософсько-художніх образів.

У його творах спостерігаються запаморочливі барви у поєднанні з музичним пульсуванням. Окрім пейзажів та натюрмортів Михало Тимчук пише ще й незвичайні ікони святих. Його сакральне мистецтва змушує задуматися над життям, куди ми поспішаємо та чого прагнемо, пише ArtsLooker.

Свій спосіб відтворення сакрального художник називає декором, з якого прорізаються лики. Мріє таким чином прикрасити цілий храм.

“Часто думаю про те, що кожна людина впродовж життя завжди повертається до Бога, навіть не зважаючи, що є люди, які не вірять у саму присутність його. Сакральне мовлення як листування до Бога є згадкою про нього. Варто завжди залишати в серці місце для любові, віри і надії. Без цього і немає сенсу життя, бо як би не було банально, але всі ми помремо. А що потім? “, – розповів Михайло Тимчук.