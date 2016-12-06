Прикарпатський готель визнали найкращим у Східній Європі. ФОТО

5 грудня у Києві відбулася міжнародна гала-церемонія премії International Hospitality Awards, яка визначила найкращі готелі Східної Європи і об’єднала готелі 8 країн – України, Угорщини, Румунії, Польщі, Болгарії, Словаччини, Грузії і Молдови.

Франківська “Надія” вдруге боролася у номінації “Кращий тризірковий бізнес-готель”. Минулого року франківці потрапили до трійки фіналістів, а цього року вибороли перемогу, інформує Репортер.

Оцінка готелів складалася з рейтингу на найбільших світових сайтах для мандрівників – Booking.com і Trustyou.com (останній збирає відгуки з більш як 300 сайтів), а також оцінювання незалежного журі, до якого увійшли 20 фахівців готельної справи з 10 країн світу.

“Нагорода International Hospitality Awards – це результат багаторічної праці нашої команди, сервісу найвищого рівня та любові до кожного гостя готелю “Надія”, – каже генеральний директор готелю Маргарита Бойко. – Нам надзвичайно приємно, що серед багатьох готелів з усієї Східної Європи саме івано-франківський готель отримав цю надзвичайно престижну нагороду”.

“Усі оцінки членів журі та відгуки на сайтах перевіряла швейцарська аудиторська компанія Deloitte, тому немає жодних причин сумніватися у прозорості та чесності оцінювання готелів, – додає директор з маркетингу готелю “Надія” Роман Король. – Сьогодні ми радіємо престижній нагороді та, у той же час, прагнемо надалі вдосконалюватися і тішити наших гостей найвищим рівнем сервісу та обслуговування!”.