Прикарпатський фотограф показав вечірній Івано-Франківськ з висоти пташиного польоту. ФОТО

Івано-Франківський фотограф Андрій Шустикевич показав вечірнє місто з висоти міської Ратуші.

Світлини він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, пише Фіртка.

“Ось яким відкривається Франківськ з оглядового майданчика на ратуші (може, не всі ще були, бо я от якраз вперше). Ці пару вечорів у кінці жовтня, крім казкового неба, давали ідеальне режимне світло для контрастних фото. Мав приємність зафіксувати теплі панорами для подальшої популяризації оглядового майданчика. Підказка: підіймайтеся на ратушу за 15 хвилин до заходу сонця“, – написав Андрій Шустикевич.

На прохання іванофранківців та гостей міста комунальники продовжили роботу оглядового майданчика на Івано-Франківській ратуші до 20 години.