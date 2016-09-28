Прикарпатський автокрадій взявся знову за старе

Снятинським районним судом задоволено клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу щодо 23-річного місцевого жителя.

Установлено, що зловмисник, тиждень тому звільнившись із місць позбавлення волі, повернувся до старого – скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, ввечері 25 вересня викрав автомобіль ВАЗ-2105, пише “Дзеркало Коломиї”.

На краденому авто зловмисник направився до Чернівецької області, але, помітивши переслідування правоохоронців, покинув машину і намагався втекти, та був затриманий.

Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – взято під варту.

Перевіряється інформація про причетність молодика до інших правопорушень.

Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.