Прикарпатським сім’ям, рідні яких зникли безвісти у зоні АТО, буде виплачено матеріальну допомогу

Восьми прикарпатським сім’ям, рідні яких зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції на Сході України, з обласного бюджету буде виплачено матеріальну допомогу.

Відповідно до документу, фінансування проведуть за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосердню участь в антитерористичній операції у районах її проведення, йдеться у розпорядженні.