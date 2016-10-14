Прикарпатських воїнів нагородили пам’ятними відзнаками до Дня захисника Вітчизни

Сьогодні, 13 жовтня прикарпатським захисникам вручили відзнаки з нагоди Дня захисника України та 74-ї річниці створення УПА.
Під час святкового концерту, який відбувся в Івано-Франківському драмтеатрі напередодні свята, прикарпатським воїнам, що пройшли пекло війни, вручили відзнаки. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за збереження української землі.
Голова облради Олександр Сич та голова ОДА Олег Гончарук нагородили учасників АТО відзнакою “За бойову звитягу”. Зокрема, Миколу Гайовчика, Володимира Кучарика, Дмитра Макарова, Віталія Меделяка, Володимира Процького, Андрія Процького, Руслана Ружила, Василя Симчича, Романа Соколовського та інших, інформує Бліц-інфо.
Окрім того, очільники Прикарпаття спільно із головою Всеукраїнського братства ОУН-УПА Богданом Боровичем вручили воїнам унікальну відзнаку – червоно-чорну медаль у вигляді хреста із написом “Захиснику України від московської агресії”.
Як пояснив Олександр Сич, її виготовили на пропозицію Всеукраїнського братства ОУН-УПА, аби допомогти ветеранам ОУН-УПА символічно передати естафету боротьби сучасним захисникам України.
Відзнака “Захиснику України від московської агресії” – ексклюзивна, таких виготовили лиш сотню. А кому її вручати, вирішували спільно Всеукраїнське братство ОУН-УПА та Івано-Франківська обласна асоціація учасників АТО. Сьогодні її отримали Руслан Маланюк, Михайло Чертков, Тарас Кукуляк, Андрій Горійчук, Василь Рокицький, Василь Кучер, Олег Середюк.
Також медаллю “За заслуги перед Прикарпаттям” нагородили полковника Юрія Дребота.