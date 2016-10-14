Прикарпатських воїнів нагородили пам’ятними відзнаками до Дня захисника Вітчизни

Сьогодні, 13 жовтня прикарпатським захисникам вручили відзнаки з нагоди Дня захисника України та 74-ї річниці створення УПА.



Під час святкового концерту, який відбувся в Івано-Франківському драмтеатрі напередодні свята, прикарпатським воїнам, що пройшли пекло війни, вручили відзнаки. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за збереження української землі.

Голова облради Олександр Сич та голова ОДА Олег Гончарук нагородили учасників АТО відзнакою “За бойову звитягу”. Зокрема, Миколу Гайовчика, Володимира Кучарика, Дмитра Макарова, Віталія Меделяка, Володимира Процького, Андрія Процького, Руслана Ружила, Василя Симчича, Романа Соколовського та інших, інформує Бліц-інфо.