Прикарпатських ветеранів АТО запрошують до участі в “Іграх нескорених”, які пройдуть в Канаді

Збірну України вперше запросили взяти участь в “Іграх нескорених”, які відбудуться в наступному році у Торонто. Тож в Україні до 30 листопада формують команду із числа ветеранів, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків.

Про це в мережі розповів координатр Цетру допомоги АТО Володимир Веркалець, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

“Ці ігри відбудуться вже втретє, але наша держава прийме участь вперше. Саме зараз до 30.11.2016р проходить формування збірної України на ігри з числа ветеранів, які отримали інвалідність під час виконання службових обов*язків. Вся необхідна інформація є в секторі Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО в Івано-Франківській області вул. Грушевського,21 каб. 109. Звертайтесь, подолаймо разом шкідливі стереотипи щодо військових з інвалідністю, намагаймося посилити відчуття поваги та гордості до таких людей, які пройшли війну, зазнали травм і залишились НЕСКОРЕНИМИ!!!!”, – написав Веркалець

Довідково: Ігри Нескорених — це міжнародні ігри в паралімпійському стилі, створені принцом Гаррі. В них вберуть участь поранені військовослужбовці і пов’язані з ними ветерани у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі. “Invictus” з латині означає “непереможний”, “незламний” або “нескорений”. Перші Ігри нескорених відбулися в 2014 році в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні, Великобританія.

Другi iгри були відкриті 8 травня 2016 за версією ESPN Wide World of Sports, у парку розваг Світ Волта Діснея, поруч з Орландо, Флорида, США.

Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як справжній союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу а також в АТО на сході України.