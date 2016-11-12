Прикарпатські волонтери закликають допомогти бійцю, який вийшов з коми

Волонтерка Наталія Перцович просить допомогти засобами гігієни для пораненого бійця АТО та Будинку перестарілих у Більшівцях.

“Потрібна допомога для бійця АТО, який вийшов з коми! Потрібні підгузники-труси і одноразові пеленки!

В 2014 році їх отримували багато від дівчат, які працюють за кордоном – зараз не маємо. Підгузники та пеленки також потрібні в Будинок перестарілих в селі Більшівці Галицького району”, – написала Перцович на своїй сторінці в мережі Фейсбук, повідомляє Репортер.

Жінка закликає допомогти бійцю Олександру, який вийшов з коми. Про нього наразі піклується волонтерка Mar’yana Voloshyn:

“У неділю провідували Сашу. Я вже Вам про нього розповідала. Це той боєць, котрий був у гіпоглікемічній комі. Це той самий боєць, для якого я просила допомоги у та якісної медичної консультації. Консультацію таки отримали. Відновлення у випадку Сашка можливе на 60% (у героя відмерла підкорка головного мозку). Особисто я не маю медичної освіти, та стан хлопця змінився у кращу сторону. Умови, котрі є у нашому шпиталі, чудовий та чуйний медичний персонал – дали свої плоди. Саша вже менше хаотично ходить і вигукує слово “Даш”, став менш агресивним, мене упізнав і вже не смикав боляче за руку. Він вже самостійно їсть ложкою, а це, я вважаю, величезне досягнення. Мама невтомно дякує лікуючому лікареві за його уважність та постійну присутність у житті Сашка та директору закладу, Гриненку Юрію Олександровичу, котрий дав дозвіл на те, що замість 24 днів Сашко перебуває в шпиталі понад 3 місяці. Є й невтішні моменти, Сашко став інсулінозалежним…

За час нашої розмови він сидів поруч на дивані і, навіть, трішки поспав.

Мама нашого героя просить небайдужих посприяти у придбанні памперсів, пеленок, оскільки він через те, що мозок постраждав, ходить під себе. Спроби привчити його до туалету поки що не дають позитивних результатів.

П. С. Колись, до війни, у Сашка була сім’я: кохана дружина і донечка… Сьогодні у нього є тільки мама… Ось така вона, війна, війна, що нас змінила”.

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