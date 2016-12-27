Прикарпатські вокалісти колядували президентові Польщі. ФОТО

Нещодавно гурт івано-франківської Вокальної школи “Crystal voice” побував у курортному містечку Істебна в Польщі, де на запрошення місцевого мецената Збіґнєва Лагерського подарував свої найкращі українські та зарубіжні колядки.

Польська публіка з великим захопленням зустріла вокальний гурт у складі учениць школи Вікторії Дарій, Тетяни Гладій, викладачів Галини Рудик, Валентини Яремчук і директора школи Crystal Voice, лідера гурту Ірини Шабан, повідомляє КУРС.

Також прикарпатські співачки мали честь подарувати свої музичні дарунки президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині Аґаті, на запрошення фундатора молодіжної організації “Piastun” Кшиштофа Павляка.

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Вокалістки вже не вперше відвідують польські концерти та фестивалі, чим дуже задоволені.

“Наші виступи – це не лише чудові емоції, але й обмін цінним досвідом з іншими колективами та артистами зі спільних концертів”, – зазначає Ірина Шабан.