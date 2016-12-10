Прикарпатські вчені отримали європейський патент на метод видобутку нафти та газу

Свідченням цього є численні нагороди, різноманітні премії, патенти, пише Галичина.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вже віддавна славиться своїми талановитими вченими-винахідниками.

Нещодавно європейський патент отримав унікальний метод видобутку нафти і газу з пласта в свердловині під дією насоса та генератора гідравлічних імпульсів тиску.

Окрім того, метод додатково охоплює етап визначення, при попередньому дослідженні, амплітуди імпульсу рідини і частоти імпульсів рідини генератора гідравлічних імпульсів тиску сумарний тиск у свердловині.

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Авторами ідеї та розробниками є професор Олег Карпаш – проректор з наукової роботи ІФНТУНГ та Ярополк Бажалук – директор фірми “ІНТЕКС”, що спеціалізується на технологіях з інтенсифікації нафтогазовидобутку.

Наші вчені вкотре довели, що володіють не лише глибокими знаннями, але й нестандартним підходом до своєї справи.

Метод вдало пройшов апробацію на нафтогазовидобувних підприємствах України, Польщі, Угорщини.