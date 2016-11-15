Прикарпатські рятувальники продовжують ліквідувати наслідки стихії

Прикарпатські рятувальники продовжують боротися з негодою.

Підрозділи пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС в області впродовж доби, 14 листопада, здійснили 40 виїздів для надання допомоги по буксируванню з снігових заметів, кюветів та узбіч, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.



Прикарпатські рятувальники, за добу витягнули з заметів 111 одиниць транспортних засобів, з них 8 автобусів, 3 автомобіля швидкої медичної допомоги, 2 автомобіля РЕМ, 2 автомобіля автодору, 1 автомобіль поліції. Також надали допомогу 236 особам, з них 2 доставлено до лікувальних закладів та 1 до автомобіля швидкої медичної допомоги.

До прикладу, у Галицький р-н з с. Вигівка доставили вагітну жінку та двох осіб до Бурштинської міської лікарні. Ще чотирьом особам допомогли вибратись із села Суботів.

З Городенківського району та Городенки рятувальники допомогли вибратись 21 людині, 1 швидкій та два автобуси.

Із Косівського району витягнули 2 автобуси в яких перебувало 12 осіб. Всього 5 залучень, 5 од. техніки, 15 осіб.

У Тисменицькому районі допомогу надали 13 особам. В Тлумацькому районі допомогли вибратись 23 особам.

Для проведення робіт було залучено 42 од. техніки та 140 чол. особового складу Управління ДСНС в області.