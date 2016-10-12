Прикарпатські поліцейські отримали нові автомобілі. ФОТО

У вівторок, 11 жовтня, водіям груп затримання Управління поліції охорони в Івано-Франківській області вручили ключі від нових автомобілів марки “ЗАЗ Sens“.

Нові службові автомобілі та пульт освятили духівники, а також поблагословили поліцейських на щасливу та безпечну службу, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Управління поліції охорони області.

Начальник Управління поліції охорони полковник поліції зазначив, що це тільки перша частина автівок, якими планують оновити службу.

“Покращення матеріальної бази дозволить нашим співробітникам оперативно реагувати на «тривожні» сповіщення та ще ефективніше виконувати поставлені завдання. Адже гідне матеріальне оснащення це значна частина результативної та професійної роботи охоронців. А від цього і більша довіра людей до поліції охорони”, – повідомив Михайло Чорнописький.