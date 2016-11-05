Прикарпатські гумористи підкорювали Львів

Вчора у Львові відбувся доброчинний концерт галицького гумору за участю українських і польських майстрів сцени. Кошти, виручені від продажу квитків, спрямують на лікування бійців АТО у львівському шпиталі.

У концерті взяли участь гумористи з Франківська, Тернополя, а також Перемишля. Коломию на святі гумору репрезентував відомий письменник-гуморист, заслужений артист України Микола Савчук, пише Дзеркало Коломиї.

“Зала Національного театру ім. М. Заньковецької двічі заповнювалася і бурхливо аплодувала та щиро сміялася, реготала і кричала “Браво!”. Поміж глядачів були високодостойні гості: консули, владики, митці, представники обласної і міської влади, багато щирих львів’ян. Такого давно не було! Концерт, який організував депутат міськради, заслужений лікар України Роман Грицевич, відбувся за підтримки багатьох спонсорів, а виручені кошти призначені на лікування вояків у шпиталі...”, – написав Микола Савчук на своїй сторінці у соцмережі.