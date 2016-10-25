Прикарпатська спортсменка здобула третє місце на чемпіонаті світу з карате

У період з 20 по 22 жовтня у столиці Угорщини м. Будапешт проходив Чемпіонат світу з карате (DREAM CUP” WORLD – 2016 International Open Kata and Kumite Karate Championship for Youth and Masters).

У цих змаганнях серед кадетів віком до 14 років брала участь представниця Федерації Кйокушінкаі карате унія України (All Ukrainian Kyokushinkai Karate Union) прикарпатська спортсменка Мар’яна Сливінська, яка до своїх попередніх титулів додала два третіх місця світового рівня і у своїх тринадцять років стала ще і дворазовим призером світу, у розділах КАТА (техніка виконання вправ) та КУМІТЕ (бої), інформує Бліц-інфо.

У розділі КАТА Мар’яна у першому (1/8 фіналу) і другому (1/4 фіналу) колі перемагала спортсменок з Угорщини, у третьому (1/2 фіналу) колі суперницею була представниця Швеції і роздільним рішенням суддів перемогу отримала шведка. У підсумку Мар’яна третя.

У розділі КУМІТЕ долею жеребу Мар’яні випадає місцева угорська спортсменка, але і тут перемога. У другому поєдинку жереб зводить Мар’яну з львівською спортсменкою, яка перевершила Мар’яну у майстерності і перемогла. У бої за друге місце у суперниках знову представниця Львова, тренер якої у суддівському корпусі, що і вплинуло на загальний підсумок бою — Мар’яна третя.

У змаганнях брали участь більше 50 команд з різних країн світу і дуже приємно що серед них знайшла визнання юна представниця Прикарпаття.