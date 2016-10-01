Прикарпатська співачка знову взяла участь в “Х-факторі”. ВІДЕО

На відбіркові тури “Х-фактора-7” перевірити свої сили прийшла співачка, яка майже отримала місце в групі “НеАнгели”. Дівчина вже намагалася потрапити на проект, проте так і не домоглася свого.

25-річна Алла Івашина з Калуша з ностальгією розглядатиме все, що відбувається за лаштунками вокального шоу “Х-фактор” на СТБ, адже три роки тому вона вже була тут. Але тоді судді не дали їй шанс потрапити в прямі ефіри шоу, передає КУРС з посиланням на прес-службу проекту “Х-фактор”.

“Коли ти тримаєш за хвіст цю удачу і розумієш, скільки до неї йшов і наскільки це важливо, а вона у тебе з рук просто чик і вислизнула, – згадує Алла. – І взагалі, ось по житті у мене після “Х-фактора” були якісь такі певні випробування”.

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За словами дівчини, коли солістка групи “НеАнгели” Слава Камінська була вагітна, продюсер Юрій Нікітін запропонував Аллі замінити співачку на період її декрету і замість неї відправитися на гастролі.

“Юрій Нікітін затвердив мою кандидатуру. Я знала повністю весь репертуар, ми вже робили репетиції, і тут раптом Слава заявила, що вона буде до кінця на сцені, – розповідає Алла. – На той момент, звичайно, я пережила таке розчарування”.

Однак дівчина пообіцяла собі, що яким би не був тернистим її шлях, вона не зламається, і тому вирішила знову спробувати свої сили на “Х-факторі”. Чи посміхнеться цього разу Аллі удача, чи ж дівчина знову поїде додому, повна розчарувань, дивіться вже в наступному випуску “Х-Фактора”.