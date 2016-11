14-річна Юлія Радчук з Івано-Франківська виборола останнє місце у третьому сезоні шоу “Голос. Діти” на каналі “1+1”.

Дівчина виконала пісню Sam Smith “I’m not the only one” та потрапила у команду Дмитра Монатика, повідомляє Дзеркало Коломиї.

“Я чекав на такий вокал”, – сказав після виступу прикарпатки Дмитро Монатик.

