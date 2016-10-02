Прикарпатська співачка пройшла до наступного кола “Х-Фактора”. ВІДЕО

Алла Івашина, незважаючи на прискіпливість судді Юлії Саніної, яку не підтримали її колеги-чоловіки, продовжує участь у телешоу.

Три роки тому Алла Івашина вже пробувала свої сили в “Х-Факторі”, проте на останньому етапі її не відібрав до своєї команди репер Сєрьога, пишуть ”Вікна”.

Калушанка пообіцяла собі, що жодні перепони не зламають її дух. Вдруге дівчина прийшла тільки за перемогою.

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Глядачі оваціями зустріли її виступ. Не шкодували схвальних слів і члени журі, зокрема, Костянтин Меладзе, який віддав належне її голосу, красі і розуму.

А от суддя Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss, озвучила порцію критики: і верхні ноти їй не сподобалися, і дівчина стояла, ”як вкопана”. Проте голосів інших суддів вистачило. щоб Алла Івашина пройшла до наступного кола “Х-Фактора”.

Користувачі соцмереж були одностайні: Алла достойна бути у шоу. Костянтин Меладзе тільки посміхався: ”Як мені це зрозуміло. Як це мило”.

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