Прикарпатська співачка Алла Івашина готується до весілля. ФОТО

Новину про весілля та фото повідомила її подруга Анна Крисюк. Щоправда, у соцмережі Faсebook світлину було майже одразу видалено зі сторінки обох дівчат, пишуть Вікна.

Натомість в Інстаграмі повідомлення ще зберігається.



Нагадаємо, 23 вересня калушанка Алла Івашина виступила із сольною програмою в Івано-Франківському музично-драматичному театрі. У соцмережі вона поширила чимало фото з самого концерту та святкування, яке, очевидно, відбулося вже після нього. На багатьох знімках на руці співачки також можна помітити перстень. А сама вона з коханим у цей день приймала вітання від рідних та друзів.

Про обранця талановитої калушанки наразі відомо мало. У соцмережі він зареєстрований під іменем Andriy Burguy. Зазначено, що родом він із Тернопільщини. Живе і працює в Києві. Навчався у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Працював у Київській обласній організації партії “Удар”.

Як відомо, Алла Івашина — учасниця багатьох музичних конкурсів. Так, 2011 року вона потрапила до фіналу телешоу “Народна зірка-4”. За чотири тижні перебування на проекті Алла стала у Калуші справжньою зіркою, адже співала у парі із Олександром Пономарьовим. Крім того, калушанка брала участь у півфіналі телепроекту “Фабрика зірок”, а потім була участь у “Х-Факторі”, куди калушанка вже прийшла загартованою у вокальних телебитвах. І це належно оцінили члени журі. Ефектна дівчина одразу вразила членів журі.