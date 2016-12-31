Прикарпатська поліція запрошує на роботу

На Прикарпатті стартував відбір кандидатів на службу в поліцію.

Про це повідомили на засіданні поліцейської комісії, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Прийом здійснюватимуть у день засідання комісій. Запис на прийом проводиться через чергову частину ГУНП в області за телефоном (0342) 79-00-22 у цілодобовому режимі. Про це розповів Віктор Шкутов, начальник облуправління Нацполіції.

Підготовку кандидатів на службу у поліції будуть проводити з урахуванням вимог типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади та проходження первинної професійної підготовки.

Комісія вирішила створити у соцмережі «Фейсбук» окрему сторінку, де висвітлюватиме свою діяльність. Крім того, запропонували створити окрему лінію «телефону довіри». У підсумку також члени поліцейської комісії прийняли рішення звітувати перед депутатським корпусом обласної ради.