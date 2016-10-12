Прикарпатська поліція просить фармацевтів не продавати дітям ефедрин

У вівторок, 11 жовтня, поліція області оприлюднила звернення щодо протидії наркоманії серед дітей та молоді.

Як зауважила у Facebook начальник сектору молодіжної превенції в Івано-Франківській області підполковник поліції Алла Бойчук, однією з найболючіших соціальних проблем є наркоманія, пише Галка.

“У двадцять першому сторіччі хворобливий потяг до смертельного зілля набув широкого розмаху. Про наркоманію нині говорять у всьому світі. Щодня хтось вперше бере у руки шприц з отрутою, не замислюючись над тим, що з першою дозою буде наступна, а потім – прірва. Крім того, нині серед молоді поширені лікарські засоби, зокрема ефедрин та його похідні.

Звертаємося до працівників аптечних кіосків та медичних закладів: не продавайте дітям та молоді вищезазначені лікарські препарати. Нехай за пігулками приходять їх батьки.

У зв’язку з тим, що в період літніх шкільних канікул переважна більшість дітей залишаються без нагляду дорослих, Національна поліція України в цей час здійснює профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту дітей, попередження вчинення злочинів неповнолітніми і стосовно них, профілактики бездоглядності та інших негативних явищ.

Водночас закликаємо всіх небайдужих громадян уживати максимум заходів для убезпечення дітей від наркотичної залежності”, – йдеться у повідомленні.

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