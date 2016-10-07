Прикарпатська красуня Вероніка Михайлишин представить Україну на всесвітньому конкурсі “Miss Grand International 2016”

25 жовтня франківчанка Вероніка Михайлишин представить Україну на всесвітньому конкурсі краси.

Нагадаємо, в травні цього року Вероніка Михайлишин з Івано-Франківська завоювала титул “Королева України” в національному конкурсі, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посилання на Фіртку.

А вже 25 жовтня Вероніка позмагається за звання “Miss Grand International 2016”.

Підтримати красуню можна на офіційному сайті конкурсу.

“Мені подобається проводити час з моєю родиною, цінувати і продовжувати наші сімейні традиції. Я обожнюю тварин, особливо собак. Я люблю дітей, я рада, що доля дала мені можливість працювати з дітьми і навчати їх новому. Мені подобається проводити час на відкритому повітрі, роблячи все можливе, щоб зберегти безпеку природи, зокрема багато часу присвячую проблемі вирубки лісів в Карпатах“, – розповідає про себе дівчина.

Вероніці Михайлишин – 20 років, ріст – 173 сантиметри. Працює моделлю та фотомоделю в Україні та за кордоном. Навчає дітей у Школі краси “Ювента”.