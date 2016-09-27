Прикарпатка знайшла цвях у батоні. ФОТОФАКТ

Івано-Франківська журналістка Анна-Сабіна Ружицька знайшла у свіжому магазинному батоні… цвях. Про це вона повідомила сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Дзеркало Коломиї.

“Людоньки добрі! Нині я мала всі шанси… померти,або принаймні добряче покалічитися, і все… через хліб. Добрий бурштинський хліб, який я люблю і часто купляю. Не знаю як так трапилося, що у батоні, причому нарізаному, який я купила сьогодні у магазині “Продукти” на вулиці Незалежності, на Майзлях, магазин біля автобусної зупинки, залишився великий, десь на 3 сантиметри завдовшки… ЦВЯХ. Шановні бурштинські пекарі, я так любила (бо тепер не знаю чи любитиму) ваш хліб. Він і справді смачний та добрий, але цвяхи в батоні… це вже явно перебір“, – написала журналістка.

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