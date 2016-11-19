Прикарпатка збила двох людей на Волині, одного на смерть

17 листопада близько 17:30 на вулиці Грушевського в селищі Колки Маневицького району Волинської області легковий автомобіль “Renault”, під керуванням 58-річної жительки міста Долина Івано-Франківської області, скоїв наїзд на 82-річного та 51-річну місцевих жителів.

Внаслідок ДТП потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення Маневицької центральної райлікарні. У постраждалої жінки медики діагностували перелом кісток тазу. 82-річний потерпілий від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи, повідомляють Паралелі.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди.