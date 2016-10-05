Прикарпатка заспівала саундтрек до українського 3D-мультфільму “Микита Кожум’яка”. ВІДЕО

Калушанка Наталія Папазоглу заспівала саундтрек для українського анімаційного фільму “Микита Кожум’яка”, який взяв участь в Каннському кінофестивалі і отримав контракти на кінотеатральний показ в 15-ти країнах світу, зокрема, у Великобританії, Китаї, Японії, Південної Кореї, Польщі, Болгарії, Туреччини та інших.

Фільм продовжує історію відомого героя Кирила Кожум’яки, який переміг останнього Змія. Головним героєм цієї історії став його 12-річний син Микита, який не володіє надзвичайною фізичною силою батька і тільки завдяки силі характеру повинен перемогти Змія і врятувати світ, інформують ”Вікна”.

В український прокат фільм вийде восени 2016 року. Назва, під яким “Микита Кожум’яка” буде показаний в інших країнах світу, — “Прокляття дракона”. Це перша світова прем’єра повнометражного українського 3D-мультфільму, для створення якого залучали професіоналів не тільки з України, а й з США.

Оскільки прем’єра буде світовою, мовою оригіналу вирішили зробити англійську. Адаптацією сценарію зайнялася компанія з США, а озвучували героїв відомі американські актори, чиї імена творці поки тримають в секреті. В українській версії головних героїв озвучують Віктор Андрієнко, Руслана Писанка та Сергій Сивохо, богатир Кирило Кожум’яка заговорить голосом найсильнішої людини України — Василя Вірастюка.

— Ну а саундтрек до цього мультфільму для дітей і дорослих довірили заспівати мені, — розповіла Наталія Папазоглу. — І я дуже рада, що взяла участь в підготовці до прем’єри цієї дивовижної казки з захоплюючим сюжетом і щасливим закінченням, в якій розповідається про справжню дружбу і про те, що справжнє геройство — не в фізичній силі, а в силі духа. А сам саундтрек ви почуєте вже на прем’єрному показі.