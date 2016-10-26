Прикарпатка зачинила у квартирі рідних дітей та матір і зникла в невідомому напрямку

Прикарпатка зачинила у квартирі рідних дітей та матір і зникла в невідомому...

Подія трапилася в Івано-Франківську.

25 жовтня о 17.16 до рятувальників області надійшло повідомлення про надання допомоги по вул. Пулюя, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Приїхавши на місце, було встановлено, що на балконі другого поверху перебуває 56-річна жінка з двома онуками, 2010 р. н.



Зі слів громадянки, її 36-річна дочка забрала з квартири всі гроші й закордонний паспорт, а її та власних дітей закрила у квартирі, сама ж поїхала в невідомому напрямку.

Рятувальники в присутності працівників поліції за допомогою розкладної драбини зняли бабусю з онуками з балкона та передали працівникам поліції.

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