Прикарпатка, яка зачинила в квартирі малих дітей та свою матір, давно зловживає алкоголем

Прикарпатка, яка зачинила в квартирі малих дітей та свою матір, давно зловживає...

25 жовтня прикарпатські рятувальники працювали на вулиці Пулюя у Франківську.

Там на балконі другого поверху перебувала 56-річна жінка та двоє її шестирічних онуків, які просили про допомогу.

Власниця квартири повідомила, що її 36-річна донька забрала всі наявні кошти і закордонний паспорт, а її та власних дітей закрила на балконі та поїхала в невідомому напрямку.

Рятувальники за допомогою розкладної драбини зняли громадянку та її онуків із балкона.

Як розповіли в прес-службі Патрульної поліції Івано-Франківська, 56-річна жінка розповіла, що працює в Польщі, звідки приїхала, щоб провідати доньку та онуків. Громадянка зауважила, що її дочка давно зловживає алкоголем.

Поліцейські відвезли врятованих до родичів, які проживають на вулиці Івасюка. Туди приїхала і горе-мама шестирічних діток в стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні викликали представників Ювенальної превенції, яким передали справу.