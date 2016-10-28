Прикарпатка взяла участь у шоу “Поверніть мені красу”. ВІДЕО

Оксана Романів з Болехова взяла участь у реаліті-шоу “Поверніть мені красу” на “1+1”.

Два місяці тому жінка і гадки не мала, що ненавидітиме своє відображення у дзеркалі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу “1+1”.

Оксана потрапила у страшну аварію, яка за лічені секунди змінила її життя.

З вправної господині та привітної жінки прикарпатка перетворилась на відлюдницю: вона нікуди не виходить та ні з ким не спілкується, соромлячись свого зовнішнього вигляду.

Команда “Поверніть мені красу” визнає, що випадок дуже складний та неоднозначний, але експерти зроблять усе, аби Оксана відчула себе привабливою та щасливою.

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