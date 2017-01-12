Прикарпатка виявила у хлібі болт. ФОТОФАКТ

Несподівану знахідку — болт — виявила у хлібі франківчанка. На щастя, ніхто не вдавився і зуби не поламав.



Про свою прикру знахідку розповіла в соцмережах користувачка Tanya Grom, пишуть Франківчани:

“Купили сьогодні хлібчика!!! В мене шок!”

За її словами, поскаржитися виробнику вона не може, адже хліб був просто в пакеті, без етикетки. А скаржитися продавцю не бачить сенсу, адже до випікання хліба той не має жодного відношення.

Купувала жінка хлібний “кіндер сюрприз” в магазині на вулиці Молодіжній з боку вулиці Миру в Івано-Франківську.