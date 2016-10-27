Прикарпатка Вероніка Михайлишин увійшла до топ-10 на міжнародному конкурсі краси у Лас-Вегасі....

Прикарпатка Вероніка Михайлишин увійшла до топ-10 на міжнародному конкурсі краси у Лас-Вегасі. ФОТО

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У Лас-Вегасі завершився міжнародний конкурс краси Miss Grand International 2016

У конкурсі брало участь 80 учасниць з усього світу, у тому числі — й франківчанка Вероніка Михайлишин.

У півфіналі 20-річна франківчанка продемонструвала розкішну жовто-блакитну сукню із довгим шлейфом, образ якої гармонійно доповнила корона.

У результаті було обрано 10 кращих, до їх числа увійшла і представниця України. Проте, перемогти юній красуні з Івано-Франківська не вдалося, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Але вперше в історії Україна увійшла до ТОП-10 Miss Grand International.

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Перемогу у конкурсі здобула представниця Індонезії.

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