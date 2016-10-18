Прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у жовто-блакитній сукні на конкурсі краси у Лас-Вегасі. ФОТО

У Лас-Вегасі триває міжнародний конкурс краси Miss Grand International 2016.
На офіційному сайті конкурсу з’явилися фото із вчорашнього дефіле у національному вбранні. Серед красунь, які боряться за звання Miss Grand International 2016, – франківчанка Вероніка Михайлишин, яка представляє Україну, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.
20-річна дівчина продемонструвала розкішну жовто-блакитну сукню із довгим шлейфом, образ гармонійно доповнила корона. Наразі триває онлайн-голосування за кращий костюм. Підтримати Вероніку можете за посиланням.
“Модель та фотомодель, працюю за кордоном та в Україні. Навчаю діток у школі краси “Ювента”, – розповідає про себе Вероніка Михайлишин. – Обожнюю проводити час на природі, захоплююся садівництвом і кулінарією. У 18 років отримала нагороду “Прима модель” за найбільшу кількість показів від дизайнера Лени Васенко. Моя мета – самовираження, проявити у всій повноті свою сутність”.
Згідно з умовами конкурсу, користувачі соцмереж оберуть 10 кращих національних костюмів, з-поміж яких журі конкурсу обере переможця.
Нагадаємо, Вероніка Михайлишин цьогоріч завоювала титул “Королева України”.
Минулого тижня красуні дефілювали у бікіні. Франківчанка поділилась світлинами на своїй сторінці у соцмережі.