Прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у жовто-блакитній сукні на конкурсі краси у Лас-Вегасі. ФОТО

Прикарпатка Вероніка Михайлишин дефілювала у жовто-блакитній сукні на конкурсі краси у Лас-Вегасі....

У Лас-Вегасі триває міжнародний конкурс краси Miss Grand International 2016.

На офіційному сайті конкурсу з’явилися фото із вчорашнього дефіле у національному вбранні. Серед красунь, які боряться за звання Miss Grand International 2016, – франківчанка Вероніка Михайлишин, яка представляє Україну, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

20-річна дівчина продемонструвала розкішну жовто-блакитну сукню із довгим шлейфом, образ гармонійно доповнила корона. Наразі триває онлайн-голосування за кращий костюм. Підтримати Вероніку можете за посиланням.

“Модель та фотомодель, працюю за кордоном та в Україні. Навчаю діток у школі краси “Ювента”, – розповідає про себе Вероніка Михайлишин. – Обожнюю проводити час на природі, захоплююся садівництвом і кулінарією. У 18 років отримала нагороду “Прима модель” за найбільшу кількість показів від дизайнера Лени Васенко. Моя мета – самовираження, проявити у всій повноті свою сутність”.

Згідно з умовами конкурсу, користувачі соцмереж оберуть 10 кращих національних костюмів, з-поміж яких журі конкурсу обере переможця.

Нагадаємо, Вероніка Михайлишин цьогоріч завоювала титул “Королева України”.

Минулого тижня красуні дефілювали у бікіні. Франківчанка поділилась світлинами на своїй сторінці у соцмережі.