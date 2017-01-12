Прикарпатка прихистила у себе майже 90 тварин. ВІДЕО

Тамара Дашкевич – репетитор англійської мови. Мешкає у будинку зі старенькою матір’ю і майже сотнею чотирилапих. Тваринами вона опікується вже майже 10 років.

Жінка згадує, як у дитинстві разом із татом врятували пораненого рудого кота. Без допомоги пухнастим не уявляє свого життя, йдеться в сюжеті “5 каналу“.

“Не можна минати жуву душу, тому що вона вимагає твоєї допомоги. Якщо ви проходите мимо, це дуже погано, адже ви її позбавляєте шансу на життя”, – каже Тамара Дашкевич.

У кожної тварини, що знайшла прихисток у будинку жінки, своя історія, здебільшого драматична.

Прогодувати таке “товариство” жінці нелегко. Тому вона звернулася до волонтерів. Ті, окрім харчів і ліків, привезли ветеринара, щоб стерилізувати тварин, інакше їх кількість зростатиме.