Прикарпатець знайшов на своєму обійсті гранату

Вчора, 23 жовтня, о 18.30 год. до калуських рятувальників надійшло повідомлення від чергового відділення поліції про те, що в Калуші на вул. С. Бандери 47-річний власник приватного будинку виявив на своєму подвір’ї цеглу з прив’язаною до неї гранатою РГД-5 (розтяжка).

Місце події було огороджено та охоронялось. На місце виїжджали МОГ Калуського МВ УДСНС в області, працівники ГУ НП та УСБУ в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

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Станом на 21.20 год. 23.10.2016 працівники вибухотехнічної та кінологічної служб ГУ національної поліції в області обстежили територію приватного будинку. Вибуховий предмет вилучено. Обставини встановлюються.