Прикарпатець затримав у своєму помешканні злодіїв

До чергової частини Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річного місцевого мешканця.

Чоловік повідомив, що у його квартиру проникли злодії, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Приїхавши за вказаною адресою, працівники поліції затримали зловмисника, якого господар оселі, зумів спіймати “на гарячому”.

Як з’ясувалося, господар застав у власній оселі двох непроханих гостей — “квартирників”. Встановлено, що зловмисники шляхом підбору ключів проникли в середину помешкання вдень, де з однієї з кімнат викрали гроші в сумі близько 1500 доларів США, 43 000 гривень, близько 10-15 найменувань золотих виробів та фотоапарат марки “Олімпус”.

Після чого перейшли до іншої кімнати, де спав господар. Почувши шум, він прокинувся і, побачивши лиходіїв, затримав одного з них, інший із награбованим втік.

Затриманим виявився 28-річний чоловік, який раніше був судимий за скоєння аналогічних злочинів.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Наразі правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення місця перебування його спільника.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.