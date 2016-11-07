Прикарпатець втік з протитуберкульозного диспансеру, аби взяти кредит за підробленими документами

Калуський міськрайонний суд засудив до чотирьох місяців арешту пацієнта протитуберкульозного диспансеру, який намагався взяти кредит за підробленим паспортом.

Підсудний з 12 лютого до 18 травня 2016 року мав перебувати на стаціонарному лікуванні у Калуському протитуберкульозному диспансері, що знаходиться в смт. Войнилів по вул. Богдана Хмельницького Калуського району, пише Курс.

12 травня він викрав паспорт іншого пацієнта диспансеру, поїхав в Калуш та переклеїв у документ свою фотографію. Того ж дня він зайшов у відділення “Приватбанку”, пред’явив працівнику підроблений документ та намагався взяти кредит.

Однак його дії викликали підозру працівника банку, про що він повідомив поліцію.

Обвинувачений у судовому засіданні вину свою визнав повністю, розкаявся та просив суд його суворо не карати.

Суд кваліфікував його дії за ст. 357 ч. 3, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 ККУ (як незаконне заволодіння паспортом, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа) та засудив його до чотирьох місяців арешту.

Також підсудний має відшкодувати на користь держави 1320,60 гривень за проведення технічної експертизи.