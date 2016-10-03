Прикарпатець вирощував у теплиці в середмісті коноплю

Під час вирішення побутового конфлікту патрульні виявили в іванофранківця 7 кущів коноплі та суху траву, схожу на марихуану.

На 102 надійшло повідомлення про спір на вулиці Вишневського, що в Івано-Франківську. Коли патрульні приїхали на виклик, то заявниця пояснила їм, що має право власності на гараж, але вже багато років ним користується її сусід. Жінка викликала поліцію, щоб вирішити ситуацію, повідомляє КУРС.

Під час спілкування з учасниками спору патрульні помітили теплицю, прибудовану до гаража. Земля під нею не була приватизована.

Всередині теплиці поліціянти знайшли 7 кущів коноплі. Вирощував їх тут 30-річний мешканець Івано-Франківська, який і користувався гаражем.

Чоловік запевняв, що не знає, звідки рослини, та переконував, що їх патрульні самі й принесли.

Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група, то в гаражі виявили ще й пучки сухої трави, схожої на коноплю. Триває слідство.

Читайте також: На фермі, де нещодавно вилучили незаконні ліки, вирощували марихуану. ВІДЕО