Прикарпатець виграв чемпіонат світу з вільної боротьби

У столиці Грузії завершився чемпіонат світу з вільної боротьби серед юнаків і дівчат, де виступили двоє представників Прикарпаття.

Титул чемпіона світу у ваговій категорії 54 кг завоював 16-річний Андрій Джелеп — представник Школи вищої спортивної майстерності, вихованець спортклубу “Ластівка” (с. Джури), який тренуєься під керівництвом заслуженого тренера України Івана Курилюка.

На шляху до головної сутички Джелеп переміг представників Швейцарії, Індії та Грузії. У фінальній сутичці Андрієві протистояв чинний чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу Георгіос Пілідіс із Греції.

Зазначимо, що Джелеп в останніх двох континентальних змаганнях залишався поза десяткою найсильніших, тож грек виглядав явним фаворитом. Сутичка виявилась складною, українцеві вдалось провести лише одну результативну дію, але в результаті Джелеп виграв челендж, перемігши з рахунком 3:2.

Інший прикарпатець Євген Дубовий посів на турнірі 9 місце.