Прикарпатець Тарас Сапа у надважкому поєдинку переміг польського професіонала. ФОТО

Боєць змішаних єдиноборств іванофранківець Тарас Сапа здобув важку перемогу у Кракові в рамках професійного турніру Spartan Fight 5.

Змагання відбулися на найбільшій арені Кракова, повідомляє Галка.

У вазі 70 кілограмів Тарасові протистояв поляк Алан Ланжер, який вже провів 13 боїв на професійному рівні. Представник школи бразильського джиу-джицу боровся з іванофранківцем всі три раунди по п’ять хвилин. У підсумку, незважаючи на чуже суддівство, перемога дісталася саме Сапі. Адже Тарас був кращим у “стійці”, вдало діяв у партері зверху та зумів не втрапити у больову пастку.

Наставник іванофранківця Андріан Петрущак розповів “Галці” про подробиці протистояння.

“Поляк дуже хороший, дуже сильно боровся, постійно шукав больовий прийом на ногу. Ще він був незручний, високий, майже на голову вищий від Тараса. Тарасу приходилось постійно тікати з больових прийомів. Загалом, суперника, щоб так боровся, в Тараса ще не було. Тому це був дуже важливий бій в кар’єрі Сапи”, – каже Петрущак.

Нагадаємо, це вже не перший успішний виступ Тараса за межами країни. Він провів кілька вдалих поєдинків у Китаї.