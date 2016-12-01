Прикарпатець стане дитячим тренером телешоу “Зважені й щасливі”

У таборі “Зважені та щасливі-6” з’являться нові учасники – семеро дітей із зайвою вагою. Володимир Теличак з Івано-Франківська стане тренером для суперфіналіста “Майстер Шеф Діти” Вови Мотрічука, який вирішив боротись із зайвою вагою, щоб здійснити свою мрію – стати професійним кухарем.

Досвідчений учасник, котрому 3 місяці тому тренер шоу В’ячеслав Узелков допомагав пробігти перші 100 метрів, тепер сам стане тренером. Він спробує вберегти свого підопічного від помилок, які зробив сам, щоб зайва вага не зруйнувала дитячу мрію, повідомляє Галка.

“Я сам був посміховиськом у дитинстві. На дискотеках всі танцювали з дівчатами, а я міг тільки з учителькою, тому що більше ніхто не хотів ставати в пару зі мною. Я розумію почуття Вови, але головне – не здаватись на півдороги”, – коментує учасник Володимир Теличак, який став тренером маленького кулінара.

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На проекті у кожного учасника буде свій маленький підопічний. Дорослі та їх маленькі копії утворять пари. Саме в такому складі вони будуть тренуватись та брати участь у змаганнях та разом боротись за бонуси для дорослого та унікальний приз для маленького – путівку до дитячого табору “Артек. Буковель”.

“Моя бабуся – кондитер, тому у нас завжди вдома були булочки та пиріжки. Мені 12 років. Моя вага – 71 кг. Я дуже хочу бути кухарем, а це дуже важка робота, тому що навантаження йде на ноги та спину. Я вирішив задуматись про це зараз, щоб не було пізно”, – прокоментував свою участь маленький Вова.

Учасники знову потраплять до школи, де будуть здавати жахливий для усіх товстеньких дітей залік – норматив із фізкультури. Таке випробування перевірить на міцність дітей, та з’ясує, чи здатні чоловіки та жінки справитись із вправами, які з легкістю виконують школярі.